Tavşanlı MYO'da "Davranışsal Bağımlılık ve Madde Bağımlılığı" konulu seminer

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) "Davranışsal Bağımlılık ve Madde Bağımlılığı" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulunun Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden Sosyolog Merve Öğütcü'nün konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe MYO yönetimi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sosyolog Merve Öğütcü, seminerde gerek davranışsal bağımlılık, gerekse madde bağımlılığı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar ile bağımlılığın zararları ve bağımlılıktan kurtulma yolları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. - KÜTAHYA

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