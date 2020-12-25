Tavşanlı Kışlademirli barajında su tutulmaya başlandı
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Tavşanlı Kışlademirli barajında su tutulmaya başlandı

25.12.2020 11:30 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:35
Tavşanlı Kışlademirli barajında su tutulmaya başlandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Kışlademirli Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlanarak su tutulmaya başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Kışlademirli Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlanarak su tutulmaya başlandığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ'nin Kütahya'ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini söyledi.

Kütahya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkat çeken Genel Müdür Yıldız, "DSİ Genel Müdürlüğü olarak bu kapsamda Kütahya'da bir barajı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Kütahya ilimize bir müjde veriyoruz. Kütahya Tavşanlı Kışlademirli Barajını tamamlayarak su tutmaya başladık. Gövde dolgusu tamamlanarak su tutulmaya başlayan Kışlademirli Barajında depolanacak su ile 5 bin 200 dekar tarım arazisinin sulanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 6 milyon 401 bin 200 TL gelir artışı sağlanmasını hedeflenmekteyiz. Barajımız Kütahya ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun' dedi.

1,72 Milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Kışlademirli Barajının temelden yüksekliği 46,2 metre. Projenin toplam maliyeti ise 54 Milyon 570 bin TL. - KÜTAHYA

Tavşanlı Kışlademirli barajında su tutulmaya başlandı
Tavşanlı Kışlademirli barajında su tutulmaya başlandı
Tavşanlı Kışlademirli barajında su tutulmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 12:01:46. #1.14#
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