Tavşanlı Karate Okulu sporcularının hedefi büyük
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Tavşanlı Karate Okulu sporcularının hedefi büyük

Tavşanlı Karate Okulu sporcularının hedefi büyük
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Karate takımı, milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Karate takımı, milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

2018 yılından bu yana 25 farklı ilde ve yurt dışında 300'ün üzerinde madalya kazanan ve son yapılan Türkiye Kulüpler arası Takım Karate Şampiyonası'nda 2 Türkiye ikinciliği kazanarak 477 kulüp arasında genel klasmanda 8. olan Tavşanlı Karate Okulu, (TKO) milli takım seçmeleri için hazırlanıyor.

Şanlıurfa'da düzenlenecek olan ve milli takım seçmesi niteliği taşıyan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren TKO, yarışmaya 9 sporcuyla katılmayı planlıyor. Maç hazırlığı sürerken maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten TKO başantrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı, "Kulüp olarak, henüz 4. yılını tamamlamadan 25 farklı ile, yurt dışında 50'nin üzerinde organizasyona katıldık ve bu maçlarda yüzlerce madalya kazandık. Şuan kulübümüzde minik, yıldız ve genç kategorilerinde 8 Türkiye dereceli sporcumuz var ve bu maçların tamamının bütçesini kulüp-veli işbirliği ile karşıladık. Tabi bu süreçte Tavşanlı Belediye Başkanı Sayın Mustafa Güler ve Tavşanlı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün de katkıları oldu. Yürekten teşekkür ederiz. Bizler çok kısa bir sürede çok sıkı ve disiplinli çalışarak, önce bölgemizde sonra ulusal çapta başarımızı kanıtladık. Daha fazlasını da yapmak için çalışıyoruz. Tek talebimiz katılacağımız Türkiye Şampiyonalarında ilçemizin, ilimizin belediye ve özel kurumlarından maddi destek almak. Bu destekler büyük rakamlar da değiller ki biz zaten maddi gücümüzün yetemediği kısımlarda, harcama kalemlerimizden bir ya da iki tanesinin karşılanmasını istiyoruz. Ki bu da 5-6 Bin TL'yi geçmiyor. Kütahya'da en çok madalya kazanan spor kulübüyüz. Bizlere sponsor olacak olan belediye ve firmalarımızı katıldığımız maçlarda en iyi şekilde tanıtacağız" dedi. - KÜTAHYA

Tavşanlı Karate Okulu sporcularının hedefi büyük
Tavşanlı Karate Okulu sporcularının hedefi büyük

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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