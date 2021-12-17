Tavşanlı Höyüğü'nde 'saray' niteliğinde anıtsal yapı tespit edildi

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı höyüğünde jeoradar araştırması ile 'saray' olarak nitelendirilebilecek anıtsal yapı tespit edildi. Kazı Başkanı Doç. Dr. Erkan Fidan, "Kalın duvarları olan sarayı da ortaya çıkarmak için çalışmalara başladık" dedi.

Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen Tavşanlı ilçesinde, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı höyüğünde, eylül ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile kazı çalışmaları başlatıldı. Bölgenin endüstrileşmiş ticaret merkezi olduğuna dair bulgular, kazılarla tespit edildi. Ayrıca bulunan çok sayıdaki cüruf ve üretim aleti, bölgede yoğun madencilik faaliyeti olduğunu da ortaya koydu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Tavşanlı Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Erkan Fidan, Tavşanlı Belediye Başkan Vekili Naci Erarslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile birlikte kazı çalışmalarındaki son gelişmeleri anlattı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde havadan kalp şeklindeki görüntüsüyle 'Kütahya'nın kalbi' olarak nitelendirilen höyükteki arkeolojik kazı çalışmaları, kış ayları nedeniyle laboratuvar incelemeleri olarak sürüyor. Tavşanlı Belediyesi'nin ana sponsor olduğu kazı çalışmalarının nisan ya da mayıs aylarında başlaması ve tüm yıl devam etmesi planlanıyor.