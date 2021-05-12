Tavşanlı halkı İsrail'i protesto için toplandı
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Tavşanlı halkı İsrail'i protesto için toplandı

Tavşanlı halkı İsrail'i protesto için toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı hukuksuz müdahaleler protesto edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı hukuksuz müdahaleler protesto edildi.

İsrail polisinin "Kudüs Günü" bahanesiyle Yahudilerin olası baskınına karşı Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere yaptığı müdahalelere, Tavşanlı'daki Sivil Toplum Kuruluşları duyarsız kalmayarak tepki gösterdi. Protesto öncesi şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dualar edildi. Kardeşlik Platformu adına yapılan açıklamada, "Tavşanlı STK'ları olarak, tüm sivil toplum kuruluşlarına ve adalet arayışı içinde olan her kesime bu mücadelede yerini alması için bir çağrıda bulunuyoruz. Kudüs'te adalet bütün dünyada adalet demektir. Çünkü adaletin düşmanı Siyonizm ve onun beslendiği emperyalizmdir. Mescidi aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedemeyiz. Çünkü özgürlüğün en büyük düşmanı Siyonizmin yeşerdiği bu kirli düzendir." denildi.

Basın açıklamasına Ak Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, Belediye Başkanı Mustafa Güler ve bazı STK temsilcileri katıldı. Cumhuriyet meydanında pandemi şartları dikkate alınarak vatandaşların da katıldığı Türk ve Filistin bayrakları açılan izinli protesto gösterisinde, tekbirler getirilerek "Kahrolsun İsrail" sloganları atıldı. - KÜTAHYA

Tavşanlı halkı İsrail'i protesto için toplandı
Tavşanlı halkı İsrail'i protesto için toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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