Tavşanlı Göbel'de gözleme hayrı

11.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:22

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kadınlar tarafından gözleme hayrı düzenlendi.



Kendi aralarında organize olan kadınlar hayırseverlerin getirdiği un ve yağdan sabah erken saatlerden itibaren köy meydanında kurulan saçlarda gün boyu pişirilen çeşitli gözlemeler ilçe halkına dağıtıldı.



Öğle saatlerinde ikram edilmeye başlanan gözlemeler akşam saatlerine kadar devam etti.



Yaklaşık bin 500 gözlemenin dağıtıldığı köy meydanında yağmur yağması ve bereket için dualar edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA