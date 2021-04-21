Tavşanlı Galatasaraylılar Derneğinden Kızılay'a kan bağışı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Türk Kızılay'ın yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını ve kış mevsimi nedeniyle, kan stokunun azalmasına karşı yürüttüğü çalışmalara destek olmak için kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.