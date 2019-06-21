Tavşanlı Futbol Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen Uluslararası Futbol Festivalinin bu yıl ikincisi düzenlenecek.

Erdem Gençlikspor Başkanı antrenör Güney Erdem ve yönetim kurulunun organize ettiği Erdemli Nesiller Projesi kapsamında 25 - 28 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2.Uluslararası "Nihat Özerdem" Miniminikler Futbol Festivali Tavşanlı Ada stadında düzenlenecek. 4 Gün sürecek festivalde yurt içi ve yurt dışından toplam 14 takım yer alacak.

Bu festivalde skorların yazılmadığı bütün çocukların ve takımların şampiyon olduğu bir organize oluşturuldu.

Erdem Gençlikspor Başkanı Güney Erdem," Amacımız ilçemizi tanıtmak, çocukların yurt içi ve yurt dışı arkadaşlıklar edinerek müsabaka deneyimlerini arttırmaktır. Bu festival kapsamında eski futbolcular ile idarecilerimiz arasından oluşan kadrolar ile şöhretler karması müsabakaları olacaktır. Tüm spor severleri 4 gün boyunca devam edecek olan festivalimize bekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA