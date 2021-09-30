Tavşanlı'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Tavşanlı'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tavşanlı'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Ediniler bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 2 şüpheli kişinin Bursa ilinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Kütahya iline getirerek satacakları bilgisi alındı. Bunun üzerine, şahısların içerisinde bulundukları araç Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Jandarma Komutanlığı önünde durdurularak, Tavşanlı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının verdiği arama kararı ile yapılan aramada, 100 gram bonzai maddesi, 200 gram metamfetamin maddesi, 6 adet sentetik ecza ve 1 adet cam uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Tavşanlı Adliyesine çıkarılan şüpheli 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - KÜTAHYA

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