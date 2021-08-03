TAVŞANLI'DAKİ ORMAN YANGINI ERKEN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ
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TAVŞANLI'DAKİ ORMAN YANGINI ERKEN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi Karakaya köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi Karakaya köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.Tavşanlı ilçesine bağlı Karakaya köyü yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla 2 orman işletme arazözü, Tavşanlı Belediyesi'ne ait su tankerleri ve işçiler sevk edilerek alevlere müdahale edildi. Yoğun çabalar sonucu orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Orman yangınında yaklaşık 150 metrekarelik orman alanı zarar gördü. Karakaya köy muhtarı İsa Uzun, orman yangınının kısa sürede kontrol altına alındığını ifade ederek, Yangın şu anda kontrol altına alındı. Hızlı bir şekilde iş makineleri ve orman arazözleri ile müdahale edildi. Özellikle orada elektrik hattı çalışması için bulunan kepçe operatörünün gayretleri ile yangının önü kesildi. Çok şükür büyümeden söndürüldü. Bu kritik dönemde çok dikkatli olmak gerekir dedi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TAVŞANLI'DAKİ ORMAN YANGINI ERKEN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ
TAVŞANLI'DAKİ ORMAN YANGINI ERKEN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ
TAVŞANLI'DAKİ ORMAN YANGINI ERKEN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ
TAVŞANLI'DAKİ ORMAN YANGINI ERKEN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ
TAVŞANLI'DAKİ ORMAN YANGINI ERKEN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ
TAVŞANLI'DAKİ ORMAN YANGINI ERKEN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ
TAVŞANLI'DAKİ ORMAN YANGINI ERKEN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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