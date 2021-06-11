Tavşanlı'da yıldırım düşmesi sonucu 21 küçükbaş hayvan telef oldu
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Tavşanlı'da yıldırım düşmesi sonucu 21 küçükbaş hayvan telef oldu

Tavşanlı'da yıldırım düşmesi sonucu 21 küçükbaş hayvan telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 21 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 21 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Devakayası köyü Tepe Kaya mevkiinde Arif Turgut'a ait ağaç altına sığınan 21 küçükbaş hayvanın üzerine yıldırım düştü. Ollayda 18 keçi, 3 koyun düşen yıldırım sonucunda telef oldu. Telef olan 21 küçükbaşın kepçeyle açılan çukura gömüldüğü, kalan hayvanların da kontrollerinin yapıldığını bildirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde tespitlerde bulundu. Konuyla ilgili İlçe Tarım müdürü Özkan Parlak, Devekayası köyünde otlarken, çam ağaçları altına sığınan hayvanların üzerine yıldırım düştüğünün belirlendiğini, Arif Turgut'a ait 21 küçükbaş hayvanın telef olduğunun anlaşıldığını söyledi. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da yıldırım düşmesi sonucu 21 küçükbaş hayvan telef oldu
Tavşanlı'da yıldırım düşmesi sonucu 21 küçükbaş hayvan telef oldu
Tavşanlı'da yıldırım düşmesi sonucu 21 küçükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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