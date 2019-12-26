Tavşanlı'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi 3 kişiden biri tutuklandı
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Tavşanlı'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi 3 kişiden biri tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

26.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:34
Tavşanlı'da yakalanan uyuşturucu şüphelisi 3 kişiden biri tutuklandı

'nın ilçesinde yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan bir otomobille ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis noktasında durdurulan araçta yapılan aramalarda, koltuk kısmına gizlenmiş bölmede 83 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar tablet ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobildeki şüphelilerden E.Y. ve G.K, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen A.Z. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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