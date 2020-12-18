Tavşanlı'da yağmur duası
18.12.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:25
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Kardeşlik ve Yardım Platformu tarafından yağmur duası yapıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Kardeşlik ve Yardım Platformu tarafından yağmur duası yapıldı.
Cuma Namazının ardından Tavşanlı Kardeşlik ve Yardım Platformu tarafından Ekmekçi Dede'de gerçekleştirilen yağmur duasının ardından tekbirler eşliğinde kurban kesilerek bereket ve bolluk için dua edildi.
Programa Belediye Başkanı Mustafa Güler'de katıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı