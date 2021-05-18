Tavşanlı'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı
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Tavşanlı'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı

Tavşanlı'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptıkları uygulama sırasında bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki şüphelilerin üst aramasında 27 gram sentetik uyuşturucu, 28 uyuşturucu hap ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 6 bin 300 lira ceza tutanağı düzenlenen A.Ç. ve O.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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