Tavşanlı'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptıkları uygulama sırasında bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki şüphelilerin üst aramasında 27 gram sentetik uyuşturucu, 28 uyuşturucu hap ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 6 bin 300 lira ceza tutanağı düzenlenen A.Ç. ve O.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin