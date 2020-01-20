Tavşanlı'da uyuşturucu taciri gözaltına alındı

20.01.2020 21:49 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:53

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 30,5 gram metamfetaminle yakalanan şahıs gözaltına alındı.



Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, O.Ç. isimli şahsın Bursa'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi Tavşanlı ilçesine getireceği belirlendi. Bunun harekete geçen ekipler, uygulama noktasında durdurarak yaptıkları aramada şahıs ile birlikte 30,5 gram metamfetamin diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan O.Ç, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA