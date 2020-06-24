Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu
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Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu satışını ve kullanımını önlemek amacına yönelik düzenlenen operasyonda bir evde 3 bin 90 adet Extacy uyuşturucu hap,1 kilo 842 gram toz esrar ele geçirildi.

Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu
24.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:35

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu satışını ve kullanımını önlemek amacına yönelik düzenlenen operasyonda bir evde 3 bin 90 adet Extacy uyuşturucu hap,1 kilo 842 gram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.K. isimli şahsın anneannesi A.G.'nin Subaşı Mahallesindeki ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine ikamette arama yaptı. Aramada, 3 bin 90 adet Extacy uyuşturucu hap,1 kilo 842 gram toz esrar ve hassas terazi ele geçirildi.Bu arada polis haplarla 'Evde Kal' yazarak Korona virüsle mücadeleye dikkat çekti.

Firari S.K. isimli şahsı arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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