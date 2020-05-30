Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu satışını ve kullanımını önlemek amacına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu
30.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:07

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu satışını ve kullanımını önlemek amacına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bursa'dan Tavşanlı ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tavşanlı Balıkesir Kavşağı yakınlarında durdurulan içerisinde R.A., M.B., K.Y., Y.A. ve M.S. isimli şüpheli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada toplam 20 gram bonzai, 10 gram Esrar, 5 gram metanfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdüğü belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti Haber
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Haber
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı...
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı
Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini...
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Bülent Kuşoğlu Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özkan Uğur Demet Akbağ Haldun Dormen İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Fatih Terim Metin Oktay Nihat Özdemir
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 11:10:35. #1.15#
title