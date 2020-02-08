Tavşanlı'da umre yolculuğu heyecanı yaşandı

08.02.2020 13:57 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:57

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yaklaşık 25 gün kutsal topraklarda ibadet edecek Umre yolcuları dualarla uğurlandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı Tavşanlı İlçe Müftülüğü koordinesinde 130 umre yolcu için program düzenlendi.



Adnan Menderes Bulvarında bir araya gelen Umre yolcuları yakınlarıyla vedalaştı. 130 kişiden oluşan umre kafilesi, başlarında 4 tane cami görevlisi grup sorumlusu olmak üzere, Adnan Menderes Bulvarı'ndan Zafer Havalimanı'na doğru uğurlandılar. Kalabalık bir topluluğun iştiraki ile uğurlama merasimi yapıldı.



Uğurlama merasiminde Kur'an tilaveti, ilahiler eşliğinde İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy umrecilere Hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.



İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy'un yaptığı dua sonrası umre yolcuları yola çıktı.



Tavşanlı'dan hareket eden 4 otobüslük kafile 25 gün boyunca kutsal topraklarda kalacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA