Tavşanlı'da Türk Silahlı Kuvvetleri Fahri Tanıtım Kurulları Toplantısı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri Fahri Tanıtım Kurulları Toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 80 Valilik 725 kaymakamlıkta kurulma aşaması tamamlanmış olan Türk Silahlı kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ile Tavşanlı halkı arasındaki gönül bağının güçlenmesine katkı sağlamak için ilk toplantı yapıldı.

Onursal başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay ikinci Başkanı, Savunma Sanayi Müsteşarı'nın görev aldığı Türk Silahlı kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın, ilçelerdeki Onursal Başkanı Kaymakamlar olup, Tavşanlı Kaymakamlık toplantı salonunda ikinci başkanlığa Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, Genel Sekreterliğe ise Mehmet Atabay seçildi.

Gerçekleştirilen toplantıyla ilgili açıklama yapan Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara; "İlçemizde faaliyetini sürdüren sivil toplum kuruluşları belediye başkanları demek ve vakıfların katılımı ile oluşturulan kurulun Sekretaryasını kaymakamlığın yapacağı vakıf tanıtım kurulu bağış toplayan değil bağış kabul eden bir anlayış ile vatandaşlarımızla kurduğu gönül bağı sayesinde milli harp sanayimizin geliştirilmesi yeni harp Sanayi dallarının kurulması harp için gerekli araç ve gereçlerin alınması İçin maddi ve manevi desteğini sağlanması yanında ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN gibi ortakları ile milli projelere destek vermek savunma sanayinde dışa bağımlılığı en az da indirmek için çalışmalar yürütülecektir. Halkımıza duyurulur." dedi. (Tİ -EFE) - KÜTAHYA