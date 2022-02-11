Tavşanlı'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Haberler
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Tavşanlı'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı, Tuna İşleyen - Yerel
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Tavşanlı'da trafik kazasında 4 kişi yaralandıKÜTAHYA Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Tavşanlı'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

KÜTAHYA Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Emet karayolu Derecik köyü kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Süleyman D.'nin idaresindeki 43 EH 295 plakalı hafif ticari araç, Osman U.'nun yönetimindeki 43 ACJ 174 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Samet A.,Naciye U., Ömer U. ve Yağmur U. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tavşanlı'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Tavşanlı'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Tavşanlı'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Yerel

Tavşanlı, Kütahya, Tragger, Yerel, Haberler

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