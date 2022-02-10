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Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Emet karayolu Derecik köyü kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Süleyman D.'nin (43) idaresindeki 43 EH 295 plakalı hafif ticari araç, Osman U.'nun (27) yönetimindeki 43 ACJ 174 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Samet A.,Naciye U., Ömer U. ve Yağmur U. yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Tuna İşleyen/ İHA)

Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Tavşanlı, Kütahya, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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