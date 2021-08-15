Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı
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Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Emniyet kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferdi E. yönetimindeki 17 YE 232 plakalı tır çevre yolu üzerinde seyir halinde iken Arzu E. (23) idaresindeki 43 UV 899 plakalı araç ile Hotanlı Caddesinden Ayvalı caddesine geçmek istediği sırada çarpıştı. Kazada, araç sürücü Arzu E., Emine D. (16), Ertuğrul E. (3) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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