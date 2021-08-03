Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Yeni Mahalle çevre yolu üzeri Sadık Pembe yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A. (69) yönetimindeki 43 U 9314 plakalı otomobile, A.D.'nin (29) idaresindeki 43 KP 454 plakalı otomobilin arkadan çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, sürücüler yara almazken 43 KP 454 plakalı otomobilde bulunan G..T. (38) ile S.D. (26) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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