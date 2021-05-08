Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Ulucami Mahallesi Yukarı Çimen Caddesinde, Ekrem Y. idaresindeki 43 ABJ 178 plakalı hafif ticari araç ile İsmail Ş. yönetimindeki 43 UV 051 plakalı minibüs çarpıştı.Kazada, Ekrem Y.'nin kullandığı araçta bulunan Emine Y. ve Murat Y. yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı