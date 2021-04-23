Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Harmancık karayolunun 6. kilometresindeki Sorkun Boğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 43 AAB 389 plakalı otomobil, Tavşanlı istikametinden Harmancık ilçe istikametine gittiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan kızı Z.Y. yaralandı.

Kaza sonrası çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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