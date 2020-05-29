Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki traktörün yoldan çıkarak şarampole gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
29.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:55

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki traktörün yoldan çıkarak şarampole gitmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Çavdarhisar karayolu 18. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ali Yağar'ın kullandığı43 EN 265 plakalı traktör ile tarladan evine döndüğü esnada anayol üzerinde bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Ali Yağar ile yanında bulunan Ali Yağar yaralandılar.

Yaralılar, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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