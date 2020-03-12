Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
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Tavşanlı, Kütahya, Emet, 3. Sayfa

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

12.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:39
Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, H. G., idaresindeki 43 U 0144 plakalı hafif ticari araç ile Emet ilçesinden Tavşanlı ilçe istikametine seyir halinde iken, 7. kilometreye geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.


Kazada sürücü H. G. ile yanında bulunan B.T. yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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