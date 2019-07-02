Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza,Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Kükürtlü Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 09.00 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen yaya Vesile Yörük'e, Himmet Arslan'ın kullandığı plakasız motosiklet çarptı.

Kazada, yaralılara ilk müdahale Tavşanlı 112 Ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.