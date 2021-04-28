Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Kuruçay karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuruçay beldesinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Mustafa A. idaresindeki 43 HA 685 plakalı otomobil ile Muzaffer S. idaresindeki 43 ACA 949 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa A. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı