Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
09.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:09
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı - Kuruçay yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. yönetiminde, 43 ABU 896 plakalı hafif ticari araç Kuruçay'dan Tavşanlı istikametine gittiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi ile yol kenarındaki boş kümesin duvarına çarptı.
Sürücüye ilk müdahaleyi, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptı.
Yaralı sürücü ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı