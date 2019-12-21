Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

21.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:49
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza,Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın yaya H.K.'ya, Y.M.'nin kullandığı 43 AAL 350 plakalı hafif ticari araç çarptı.


Kazada, yaralı kadına ilk müdahale Tavşanlı 112 Ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı H.K. ilk yapılan ilk müdahalenin ardından, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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