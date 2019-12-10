Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

10.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:51
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza,Tavşanlı ilçesi Domaniç karayolu Kayaarası köyü mevkiinde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde yol kenarında yürüyen B.K'ye, M.G.'nin kullandığı 43 UU 167 plakalı otomobil çarptı.


Kazada, yaralı B.K.'ye ilk müdahale Tavşanlı 112 Ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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