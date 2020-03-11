Tavşanlı'da sokak köpeklerini kısırlaştırma alanı yapılıyor
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Tavşanlı, Tepecik, Kütahya, Güncel

Tavşanlı'da sokak köpeklerini kısırlaştırma alanı yapılıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde bulunan yüzlerce sahipsiz köpek için harekete geçildi.

11.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:56
Tavşanlı'da sokak köpeklerini kısırlaştırma alanı yapılıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde bulunan yüzlerce sahipsiz köpek için harekete geçildi.


Almanya'da yaşayan iş adamı Şeref Çağlar, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki sokak köpekleri için geçtiğimiz yıl, 57 adet kulübe yaptırdı. Kulübeler ilçedeki boş arazilere yerleştirildi.


Almanya'nın Düsseldorf şehri yakınlarındaki Willich kasabasında yaşayan iş insanı Şeref Çağlar, Son Şans Özürlü Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından başlatılan proje kapsamında memleketi olan Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde, sokak köpekleri için 50 adet kulübe yaptırdı. 3 ya da 4 köpeğin barınabileceği büyüklükte yapılan köpek kulübeleri boş arazilere yerleştirildi.


Şeref Çağlar, dernek yetkililerinin kendisine yardım için telefonla ulaştığını ve 50 kulübenin masraflarının şirketi tarafından karşılandığını belirterek, şöyle konuştu: "Almanya'nın Düsseldorf yakınındaki Willich kasabasından geliyorum. Tavşanlı Uluçam köyündenim. Araziyi birkaç yıldan bu yana takip ediyoruz ve sokak köpeklerinin çaresizliğini görüyorduk. Maalesef hayvanlar çok perişan durumdalar. Geçtiğimiz yıl ocak ayı içerisinde buralarda köpekler için kulübeler yaptırdık. Fakat kulübeler ile çare bulunmuyordu. Karınları aç yavruların. Tavuk çiftlerinde, gübrelerin arasında ölmüş tavuk arıyorlar. Buradaki en büyük sorunu, kısırlaştırma yapılamaması veya yeterli olmaması olarak görüyoruz. Ancak burada yüzlerce köpek var ve herkes elini taşın altına koymalı." diyerek tüm hayvanseverlere çağrıda bulundu.


İstanbul'dan gelen gönüllü veterinerlerden Hüseyin Başaran ise, " Şeref beyin aracılığı ile geldik. Buralarda keşif yaptık. Köpeklerin kısırlaştırılıp küpe takılması için çalışacağız. Öncelikli olarak Tepecik Belediye Başkanının göstermiş olduğu yerleri inceledik. Kısırlaştırma için yer tespiti yaptık." dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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