Tavşanlı'da sokak hayvanları derneğinde çekilen görüntüler üzerine inceleme başlatıldı - Haberler
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Tavşanlı'da sokak hayvanları derneğinde çekilen görüntüler üzerine inceleme başlatıldı

Tavşanlı'da sokak hayvanları derneğinde çekilen görüntüler üzerine inceleme başlatıldı
AA / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir dernek binasında bulunan yaralı sokak kedisinin durumuyla ilgili inceleme başlatıldı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir dernek binasında bulunan yaralı sokak kedisinin durumuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kedinin durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Tavşanlı Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğinde kayıt altına alınan sokak kedisi görüntüleri üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü Tavşanlı Şefliğince ilgili dernekte gerekli inceleme yapılmış ve dernek yöneticileriyle görüşülmüştür. Dernek yetkilileri, gece saatlerinde sokakta buldukları kedinin tedavisi için veterinere ulaşamadıklarını ve dernekte koruma altına aldıklarını belirtmişlerdir. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

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AA / Ramazan Doğan - Son Dakika Haberleri

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