Tavşanlı'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye idari para cezası
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Tavşanlı'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye idari para cezası

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan ve mahalle bekçileri tarafından yakalanan 3 kişinin üzerine bıçak 2 bıçak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Tavşanlı'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye idari para cezası
26.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:53

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan ve mahalle bekçileri tarafından yakalanan 3 kişinin üzerine bıçak 2 bıçak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Çarşı merkezinde üç kişinin dolaştığını gören mahalle bekçileri, şüpheli tavırlar sergileyen şüphelilerin üstünü aradı.

Üst aramalarında iki bıçak ve bir miktar uyuşturucu bulunan şüpheliler, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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