Tavşanlı'da site içerisinde yangın büyümeden söndürüldü
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Tavşanlı'da site içerisinde yangın büyümeden söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir sitede çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

28.01.2020 14:09 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:15
Tavşanlı'da site içerisinde yangın büyümeden söndürüldü

'nın ilçesinde bir sitede çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Hanımçeşme Mahallesi Murat Sokak üzeri Yeni Madenciler Sitesinde yangın çıktı. Site içerisinde ikamet edenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Merdiven boşluğunda sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, apartman sakinlerinin de yardımı ile kısa sürede söndürüldü.


Polis, site içerisinde inceleme yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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