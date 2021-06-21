Tavşanlı'da şiddetli yağış etkili oldu
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Tavşanlı'da şiddetli yağış etkili oldu

Tavşanlı'da şiddetli yağış etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dolu ve sel, etkili oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dolu ve sel, etkili oldu.

İlçede bazı köylerde oluşan sel suları, köy içlerinde ve tarım arazilerine kısmen zarar verdi. İlçeye bağlı Ayvalı köyünde yoğun yağmur ve dolu yağışı köy içerisindeki kaldırım taşlarını söktü, araziler su altında kaldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Değirmisaz ve bölgesi köyler ile Ayvalı köyünde incelemelerin yapılacağı öğrenilirken, bölgede yağışların devam edeceği, vatandaşların ve çiftçilerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Dolu ve yağmur yağışının tarım arazilerinde zarara yol açıp açmadığı hakkında İlçe Tarım Orman ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da şiddetli yağış etkili oldu
Tavşanlı'da şiddetli yağış etkili oldu
Tavşanlı'da şiddetli yağış etkili oldu
Tavşanlı'da şiddetli yağış etkili oldu
Tavşanlı'da şiddetli yağış etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tavşanlı'da şiddetli yağış etkili oldu - Haberler
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