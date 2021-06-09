Tavşanlı'da sahte içki operasyonu
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Tavşanlı'da sahte içki operasyonu

Tavşanlı'da sahte içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda sahte içki ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda sahte içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize suçlarla Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde M.E. isimli şahsın, üretmiş olduğu el yapımı sahte içkiler ele geçirildi.

M.E. isimli şahsa ait Tavşanlı İlçesi Balıköy Beldesi Merkez Mahallesi'nde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 5 litre sahte votka, 5 litre etil alkol, 2 litre sahte viski, 1 litre aroma, 3 kg kıyılmış tütün, 6 litre sahte içki yapımında kullanılan enerji içeceği olmak üzere toplam 12 litre alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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