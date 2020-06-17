Tavşanlı'da otomobilden uyuşturucu çıktı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma tarafından durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma tarafından durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Tavşanlı-Kütahya Karayolu Örenköy mevkiinde durdurulan bir otomobilin içinde bulunan E. A. (27) ve A. K. (24 ) isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada aracın sol kapı gözünde kağıda sarılı halde yaklaşık 5 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Gözaltına alınan E. A. ve A. K. isimli şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şahıslara ayrıca Tavşanlı Trafik Timi tarafından cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA