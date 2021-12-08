Tavşanlı'da otomobil yoldan çıkarak devrildi: 4 yaralı - Haberler
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Tavşanlı'da otomobil yoldan çıkarak devrildi: 4 yaralı

Tavşanlı'da otomobil yoldan çıkarak devrildi: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. (43) yönetimindeki 43 UU 409 plakalı otomobil, yağışında etkisi ile yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Ahmet A. ve araçta yolcu olarak bulunan Hatice A. (72), Havva A. (44) ve Zühre M. (25) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

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