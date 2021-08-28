Tavşanlı'da otomobil takla attı: 2 yaralı
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Tavşanlı'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Tavşanlı'da otomobil takla attı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Tunçbilek yolu ikinci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Türkmen yönetimindeki 43 ABH 531 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Türkmen ve yanında yolcu olarak bulunan Mehmet Günel yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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