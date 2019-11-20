Tavşanlı'da Öğretmenler Günü, sportif faaliyetlerle başladı
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Tavşanlı'da Öğretmenler Günü, sportif faaliyetlerle başladı

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle zeka ve sportif faaliyetler etkinlikleri başladı.

20.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:04
Tavşanlı'da Öğretmenler Günü, sportif faaliyetlerle başladı

'nın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle zeka ve sportif faaliyetler etkinlikleri başladı.


Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında zeka ve sportif faaliyetler Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda yapılıyor.


Öğretmenler arası masa tenisi, satranç ve mangala etkinliği olarak organize edilen etkinlikte müsabakalar çekişmeli olarak devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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