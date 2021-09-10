Tavşanlı'da motosiklet hırsızı yakalandı
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Tavşanlı'da motosiklet hırsızı yakalandı

Tavşanlı'da motosiklet hırsızı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde V. Ö. isimli şahsa ait motosikletin çalınması olayının faili T. K. Jandarma Dedektifleri JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde V. Ö. isimli şahsa ait motosikletin çalınması olayının faili T. K. Jandarma Dedektifleri JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tavşanlı ilçesi Beyköy Mahallesinde ikamet eden V. Ö. isimli şahsa ait motosikletin çalınması olayı ile ilgili olarak Kütahya İl Jandarma Komutanlığına emrinde görevli Jandarma Dedektifleri JASAT ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, olayın failinin Tavşanlı ilçe merkezinde ikamet eden T.K. isimli şahsın olduğu tespit edilmesi üzerine şahıs gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan arama neticesinde motosiklete ait parçalar ve motosiklet ele geçirildi. Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi.

Olayın şüphelisi T.K. hakkından adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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