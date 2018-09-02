Tavşanlı'da Leblebi ve Kömür Festivali Başladı

Tavşanlı Belediyesi tarafından düzenlenen Leblebi ve Kömür Festivali, yağlı güreş müsabakalarıyla başladı.

Leblebi ve Kömür Festivali'nin açılışı, Şabandede Mesire Alanında düzenlenen yağlı güreş müsabakalarıyla yapıldı.

Açılışta davetliler ve güreşçiler, cazgır ekibiyle er meydanına giriş yaptı.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, yaptığı konuşmada, belediye olarak son üç senedir yağlı güreşleri yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Tavşanlı halkının bu organizasyona müthiş destek verdiğini belirten Güler, Tavşanlı halkına, milli spora ve güreşe gönül veren tüm hemşehrilerine teşekkür ettiğini ifade etti.

Yağlı güreşlerde 23'ü başpehlivan toplam 298 güreşçi, er meydanında ter döktü. Müsabakalar sonunda rakiplerini yenen 2014 Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Atlı, güreşlerin başpehlivanı oldu.

Güreşlerin ardından yapılan güreş ağalığı ihalesini geçen yılın da ağası olan Hakan Şahin yeniden kazandı.

Festival açılışına Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ile belediye başkanları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.