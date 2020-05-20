Tavşanlı'da Kovid-19 testi yapılan 80 kişinin sonuçları negatif çıktı
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Tavşanlı'da Kovid-19 testi yapılan 80 kişinin sonuçları negatif çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, evlerinde izole olması kararlaştırılan berber, kuaför ve güzellik salonlarını işleten ve buralarda çalışan 80 kişiye yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde sonuçların "negatif" çıktığı bildirildi.

Tavşanlı'da Kovid-19 testi yapılan 80 kişinin sonuçları negatif çıktı
20.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:20

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, evlerinde izole olması kararlaştırılan berber, kuaför ve güzellik salonlarını işleten ve buralarda çalışan 80 kişiye yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde sonuçların "negatif" çıktığı bildirildi.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedbir kararları kapsamında ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir süre önce denetlendiğini söyledi.

Denetim ekibinde olan bir kişide Kovid-19'a rastlanması üzerine berber, kuaför ve güzellik salonlarını işleten ve buralarda çalışan 80 kişinin, tedbir amaçlı evlerinde izole olmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Kara, şunları kaydetti:

"Denetim ekibindeki bir görevlinin Kovid-19 tahlillerinde pozitif sonuç çıkmıştı. Bunun üzerine İl Sağlık Kurulunun tavsiyesiyle kurulun denetlediği iş yerlerindeki kişiler ile görevlinin temas ettiği kişilere test yapılarak tedbir amaçlı 14 gün ev karantinasında kalmalarına karar verilmişti. Gözlem altında tutulan 80 kişiye yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı. Bunun sebebi de denetimler sırasında en ileri düzeyde tedbir alınmasıdır. Biz yine de her ihtimali göz önünde bulundurarak bu vatandaşlarımızı, evlerinde 14 gün boyunca evlerinde gözlem altında tutacağız."

Kara, Kovid-19'un yayılmaması için bireysel tedbirlerin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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