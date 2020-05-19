Tavşanlı?da karantinaya alınan 50 berberden 35?inin testi negatif çıktı KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde normalleşme sürecinde açılan berberleri denetleyen ekipte yer alan doktorun belirti göstermesi üzerine yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alınan 50 kişiden 35'inin testi negatif çıktı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde normalleşme sürecinde açılan berberleri denetleyen ekipte yer alan doktorun belirti göstermesi üzerine yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alınan 50 kişiden 35'inin testi negatif çıktı. 15 kişinin sonuçlarının bugün belli olacağı belirtilirken, Tavşanlı Kaymakamlığı karantinaya alınan berberlere bin lira yardımda bulundu.

Tavşanlı ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine kapatılan berber ve kuaförler geçen hafta normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılarak hizmet vermeye başladı. İlçedeki berberleri denetleyen ekip içerisinde yer alan bir doktorda belirtiler görülmesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı görevlilerce yapılan filyasyon çalışmasında 100 işyeri bulunan ilçede testi pozitif çıkan doktorun 50 kadar berber denetlemesine katıldığı belirlendi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 50 berber ve çalışanı 14 günlük ev karantinasına alınarak test yapıldı.35'İ NEGATİF ÇIKTIKarantinaya alınan 50 berbere de koronavirüs tedbirleri kapsamında Covid-19 testi yapıldı. Bugün sonuçlanan 35 kişinin testleri negatif çıkarken, kalan 15 kişinin de testlerinin bugün sonuçlanacağı öğrenildi. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, 50 gün kapalı kaldıktan sonra bu kez de karantinaya alınan 50 kadar berbere bin lira sosyal yardımda bulundu. Ayrıca ihtiyaçlarının da Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı belirtildi.'MÜŞTERİLERİN ENDİŞE ETMESİNE GEREK YOK?Kurul kararınca karantinaya alınanlar arasında yer alan Tavşanlı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Onur Düvenli, karantina nedeniyle ilçedeki müşterilerin tedirginlik yaşadığını belirterek, 'Denetleme ekibindeki doktor Covid-19 testi pozitif çıktı ve benimde aralarında bulunduğu 50 berber şuan 14 günlük karantinaya alındık. İlk sonuçlara göre 35 arkadaşımızın testi negatif çıktı. Kalanların da bugün sonuçları belli olacak. Bu anlamda bir tehlike olmadığını ve müşterilerimizin de rahat olmasını istiyoruz. Önümüzdeki hafta karantinada berberlere yeniden test yapılacak ve koronavirüs durumları tekrar kontrol edilecek. Karantinadan sonra işyerlerimizi açıp müşterimize hizmet etmeye devam edeceğiz' dedi.AÇIK KUAFÖRLERDE HİZMETE DEVAM EDİYOR

Tavşanlı ilçesinde karantinaya alınanlar dışındaki erkek kuaförleri hizmet vermeye devam ediyor. Açık olan kuaförlerden Ali Gülsün, uzun süre kapalı kalan berberlerin bu kez de karantinaya alınmalarına üzüldüklerini söyledi. Gelen ekiplerin hijyen ve koronavirüs tedbirlerini kontrol ettiklerini kaydeden Gülsün, 'Yaklaşık 50 gün sonra tekrar hizmete girdik. Denetlemeye gelenler koronavirüs tedbirlerini, koltuklar arasındaki sosyal mesafe kuralına ve tek kullanımlık malzemeleri kontrol ettiler. 50 işyerine denetime giden doktor pozitif vaka çıkınca arkadaşlarımız karantinaya alındı. İlçedeki diğer berberler işlerine devam ediyor' şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA