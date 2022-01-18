Tavşanlı'da kar ulaşımda aksamalara neden oldu - Haberler
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Tavşanlı'da kar ulaşımda aksamalara neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Haberler | Yerel

Tavşanlı'da kar ulaşımda aksamalara neden olduKÜTAHYA Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kar, zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oldu.

KÜTAHYA (İHA) - Tavşanlı'da kar ulaşımda aksamalara neden oldu

KÜTAHYA Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kar, zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ilçe merkezi ve köylerde etkili oldu. Tavşanlı Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde tuzlama ve kar temizleme çalışması başlattı. Ekipler kar yağışında vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına yoğun bir mesai harcıyor.

Sabah erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan araçlar zaman zaman zorluk yaşadı. Güvenlik güçleri yola çıkan araçları zincir bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşlar, "Uzun zamandır kar yağmasını bekliyorduk. Sabah kar yağışı ile uyanmak bizleri mutlu etti. Kar rahmettir, berekettir. Bu güzelliğin tadını çıkartıyoruz" dediler.

Tavşanlı'da kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Tavşanlı'da kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Tavşanlı'da kar ulaşımda aksamalara neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Son Dakika Haberleri

Tavşanlı, Kütahya, kar, Yerel, Haber

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