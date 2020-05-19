Tavşanlı'da kalan 15 berberin testi de negatif çıktı
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Tavşanlı'da kalan 15 berberin testi de negatif çıktı

Tavşanlı'da karantinaya alınan berberlerden 35'inin testi negatif çıktı (2)Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde normalleşme sürecinde açılan berberleri denetleyen ekipte yer alan doktorun Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınan 50 kişiden ilk olarak testleri yapılan 35'inin...

Tavşanlı'da kalan 15 berberin testi de negatif çıktı
19.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:11

Tavşanlı'da karantinaya alınan berberlerden 35'inin testi negatif çıktı (2)Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde normalleşme sürecinde açılan berberleri denetleyen ekipte yer alan doktorun Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınan 50 kişiden ilk olarak testleri yapılan 35'inin negatif çıkmasının ardından, sonuçları beklenen diğer 15 kişinin de test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi. 14 günlük karantinaya alınan 50 kişiye haftaya yeniden test yapılacak. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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