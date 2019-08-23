Tavşanlı'da inekleri telef olan aileye yardım

23.08.2019 15:14

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 ineği telef olan aileye, sivil toplum kuruluşlarınca buzağılı inek hediye edildi.

Ada Mahallesi'nde, Mustafa Taşkın'a ait 3 inek zehirlenerek öldü.

Ailenin, sütlerini satarak geçimlerini sağladığı hayvanların telef olduğunu öğrenen ve 22 sivil toplum kuruluşundan oluşan Tavşanlı Yardım Platformu yöneticileri harekete geçti.

Platform tarafından aileye buzağılı bir inek yardımında bulunuldu.

Mahalle Muhtarı Halil Oral ile Mustafa Taşkın, Tavşanlı Yardım Platformu üyelerine bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA