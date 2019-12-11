Tavşanlı'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Tavşanlı'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Haberler

Tavşanlı'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

11.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:55
Tavşanlı'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

'nın ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Tavşanlı İlçe , artan motosiklet hırsızlıkları üzerine soruşturma başlattı.


Son 15 günde 8 motosiklet hırsızlığının şüphelileri olduğu tespit edilen Y.Y. (25), V.S. (18), T.K (17) ve İ.Ö. (17) yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y. ve V.S. tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


Diğer iki şahıs T.K. (17), İ.Ö. (17) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler